logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Jornalista Carlos Monforte morre aos 77 anos

Profissional foi repórter e âncora de telejornais
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 18:35
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 31/08/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Jornalista Carlos Manforte participa do programa Sem Censura da TV Brasil . Mosca e Lui Rabello. Reprodução: TV Brasil
© TV Brasil

Morreu em Brasília, nesta segunda-feira (31), aos 77 anos, o jornalista Carlos Monforte. A família confirmou a informação ao grupo Globo, que divulgou que ele tratava de um câncer.

Monforte teve uma longa carreira na Globo, onde foi contratado como repórter em 1978. Depois de participar de importantes coberturas, especialmente no universo político, com reportagens feitas para o Jornal Nacional e Fantástico, Monforte foi promovido a apresentador do Bom dia São Paulo, em 1982. No ano seguinte, tornou-se editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, telejornal da Globo de alcance nacional.

Nascido em 3 de julho de 1949 em Santos (SP), o jornalista começou sua carreira no jornal local A Tribuna após se formar pela Faculdade de Comunicação de Santos. Também teve passagem, nos anos 1970, pelo jornal Estado de S.Paulo, como repórter especial.

Monforte foi âncora do Bom Dia Brasil durante nove anos. Em 1992, deixou a Globo, mas retornou ao canal dois anos como repórter especial do Jornal da Globo. Trabalhou também na GloboNews como apresentador do Jornal das Dez. Em 2016, ele deixou novamente as organizações Globo.

O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal divulgou nota de pesar pelo falecimento do jornalista.

“O SJPDF solidariza-se com a família, os amigos e todos os colegas de profissão que tiveram o privilégio de conviver com esse profissional exemplar. Monforte deixa um legado de ética, competência e dedicação ao jornalismo — qualidades que inspiram as novas gerações da imprensa brasileira. Que sua memória permaneça viva como referência para o jornalismo do Distrito Federal e do país”.

O velório de jornalista acontece nesta terça-feira (1), das 13h às 15h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança.

 

Relacionadas
Brasília - O curador da 33ª Feira do Livro de Brasília, Luis Turiba, concede entrevista à Radio Nacional de Brasília (Wilson Dias/Agência Brasil)
Morre, em Salvador, o poeta e ativista Luis Turiba
A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/gloriamenezesoficial
Atriz Glória Menezes morre aos 91 anos, no Rio
Edição:
Sabrina Craide
Obituário Jornalista Carlos Monforte Sindicato dos Jornalistas do DF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado
Economia Arrecadação com ‘imposto do pecado’ deve chegar a R$ 41,9 bi em 2027
seg, 31/08/2026 - 20:50
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Mulheres fazem passeata no Dia Internacional da Mulher - 8M, por direitos e contra a violência e o feminicídio, no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Violência contra a mulher: 7,5 mil agentes serão capacitados
seg, 31/08/2026 - 20:33
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Governo prevê arrecadar R$ 636 bilhões com nova CBS em 2027
seg, 31/08/2026 - 20:25
EBC lança Centro de Inovação e Pesquisa em Comunicação Pública
Geral EBC lança Centro de Inovação e Pesquisa em Comunicação Pública
seg, 31/08/2026 - 20:09
Público no evento teste do Rock in Rio 2022 na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.
Política Governo publica regras para proteger consumidores em grandes eventos
seg, 31/08/2026 - 20:07
Condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Guadalupe, zona norte do Rio, invadido na noite de domingo (9) com ajuda de criminosos armados. A Justiça determinou a reintegração de posse (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Economia Bolsa Família não terá reajuste previsto no Orçamento de 2027
seg, 31/08/2026 - 19:54
Ver mais seta para baixo