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Geral

Mega Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado nas casas lotéricas
Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 10:44
Brasília
Mega-Sena, loterias, lotéricas
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 3.039 da Mega-Sena pode pagar neste domingo (2) R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas que forem sorteadas. O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado nas casas lotéricas.

No último concurso,  na quinta-feira (30), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas no concurso 3.038 foram 30,35,38,39, 46 e 50.

Edição:
Maria Claudia
Mega-Sena casas lotéricas Caixa Econômica
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