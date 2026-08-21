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Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 50 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2026 - 21:47
Brasília - DF
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena sorteadas na noite desta quinta-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52.

Com isso, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 50 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 42.842.469,58.

A quina teve 38 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 50.460,11.

A quadra registrou 3.041 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.039,35.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 48.118.878,00.

Também foram acumulados R$ 6.573.150,20 para o próximo concurso com final zero ou cinco e R$ 53.729.433,59 para o sorteio especial.

 

Edição:
Maiana Diniz
Mega-Sena; loterias; Caixa; prêmio; apostas; concurso; dezenas; R$ 50 milhões
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