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Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 21:32
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.049 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (25). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 25 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55

  • 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.986,04 cada
  • 1.567 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 971,64 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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