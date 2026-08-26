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Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira os números sorteados
Números sorteados são: 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 21:32
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.049 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (25). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 25 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55
- 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.986,04 cada
- 1.567 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 971,64 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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