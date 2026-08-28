logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula para R$ 30 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 21:30
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.050 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55

  • 26 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.536,51 cada
  • 1.682 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.415,06 cada

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (30), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, é liberado do presídio de Benfica onde foi preso, durante a Operação Secretum Domus
Justiça TRE-RJ proíbe Garotinho de ir a debate e ter propaganda eleitoral
qui, 27/08/2026 - 22:02
RIO DE JANEIRO-RJ 22/02/2018 - Plataforma de extração de petróleo estacionada em frente ao aeroporto Santos Dumont. Foto: Saulo Cruz/MME
Economia Apesar de liminar, Camex prorroga imposto sobre exportação de petróleo
qui, 27/08/2026 - 21:40
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula para R$ 30 milhões; confira os números sorteados
qui, 27/08/2026 - 21:30
Plantação de cana-de-açúcar, usada para produzir açúcar e etanol
Economia Conselho eleva limite de remuneração do Eco Invest Brasil
qui, 27/08/2026 - 20:46
Brasília (DF), 22/01/2025 - Aplicativo do Uber para Motos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça STF adia retomada do julgamento sobre uberização
qui, 27/08/2026 - 20:45
Vale do Jequitinhonha (MG), 22/04/2025 - Mineração de lítio. Foto: Sigma Lithium/Divulgação
Economia CMN facilita crédito emergencial a fertilizantes e minerais críticos
qui, 27/08/2026 - 20:35
Ver mais seta para baixo