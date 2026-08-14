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Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
Números sorteados são: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 21:32
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58
- 16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.152,83 cada
- 1.252 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.288,19 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (15), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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