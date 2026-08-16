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Mega-sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números

Cinco acertos renderam R$ 89 mil a 22 apostadores
Agência Brasil
Publicado em 16/08/2026 - 11:52
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/05/2026 - O concurso 3.010 da Mega-Sena especial de 30 anos deve pagar neste domingo (24) um prêmio estimado de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões na manhã deste domingo (16), segundo a Caixa Econômica Federal. 

Os números sorteados no Concurso 3045 foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57. 

Um total de 22 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 89.393,18. Mais 2.912 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.113,23.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (18). Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

 

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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo
Edição:
Vinicius Lisboa
Mega-Sena Loteria Federal Caixa Econômica Federal
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