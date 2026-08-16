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Mega-sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números
Cinco acertos renderam R$ 89 mil a 22 apostadores
Agência Brasil
Publicado em 16/08/2026 - 11:52
Rio de Janeiro
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O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões na manhã deste domingo (16), segundo a Caixa Econômica Federal.
Os números sorteados no Concurso 3045 foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.
Um total de 22 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 89.393,18. Mais 2.912 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.113,23.
Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (18). Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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