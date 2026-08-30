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Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões

Números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48
Agência Brasil
Publicado em 30/08/2026 - 11:43
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.051 da Mega-Sena, realizado neste domingo (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48

  • 35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.635,04 cada
  • 2.706 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,14 cada

Apostas

O próximo concurso será na terça-feira (1º). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Carolina Pimentel
Loteria Mega-Sena concurso 3.051
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