Geral
Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões
Números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48
Agência Brasil
Publicado em 30/08/2026 - 11:43
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.051 da Mega-Sena, realizado neste domingo (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48
- 35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.635,04 cada
- 2.706 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,14 cada
Apostas
O próximo concurso será na terça-feira (1º). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Economia Consulta sobre bens sustentáveis no acordo Mercosul–UE acaba na quarta
dom, 30/08/2026 - 12:33
Internacional Nasa lança novo e poderoso Telescópio Espacial Roman da Flórida
dom, 30/08/2026 - 12:26
Geral Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões
dom, 30/08/2026 - 11:43
Política Congresso vota nesta semana fim da escala 6x1 e "taxa das blusinhas"
dom, 30/08/2026 - 11:35
Justiça Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação
dom, 30/08/2026 - 11:12
Esportes Neste domingo, Rádio Nacional transmite clássico Flamengo x Botafogo
dom, 30/08/2026 - 10:03