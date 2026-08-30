Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.051 da Mega-Sena, realizado neste domingo (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48

35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.635,04 cada

2.706 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,14 cada

Apostas

O próximo concurso será na terça-feira (1º). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.