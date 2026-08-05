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Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 150 milhões

Dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54
Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 21:49
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.040 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (6).

As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54

- 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada;

- 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Carolina Pimentel
Mega-Sena loteria Concurso 3.040
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