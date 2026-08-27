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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 25 milhões nesta quinta

Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 07:02
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (27) prêmio estimado em R$ 25 milhões. As seis dezenas do concurso 3.050 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

 

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Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira os números sorteados
Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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