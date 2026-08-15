Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo
Apostas podem ser feitas até às 22h deste sábado
Agência Brasil
Publicado em 15/08/2026 - 17:45
Brasília
Versão em áudio
A Mega-Sena sorteia neste domingo (16) prêmio estimado em R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 3.045 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de hoje (15) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 04, 15, 17, 40, 55 e 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Mais notícias
Esportes Fluminense encerra jejum e bate Palmeiras de virada no Brasileirão
sab, 15/08/2026 - 19:08
Esportes Brasileirão Feminino A3: Juventude-SE sai na frente da Portuguesa-AP
sab, 15/08/2026 - 18:55
Direitos Humanos Publicação lembra 50 anos do atentado à sede da ABI na ditadura
sab, 15/08/2026 - 18:40
Cultura Show exclusivo resgata clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil
sab, 15/08/2026 - 18:28
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo
sab, 15/08/2026 - 17:45
Geral Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco feridos
sab, 15/08/2026 - 17:07