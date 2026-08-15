Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h deste sábado

A Mega-Sena sorteia neste domingo (16) prêmio estimado em R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 3.045 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de hoje (15) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 04, 15, 17, 40, 55 e 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.