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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 08:06
Brasília
Mega-Sena, loterias, lotéricas
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (25) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As seis dezenas do concurso 3.049 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (25) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números   02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50  e um apostador de Blumenau (SC) ganhou o prêmio de R$ 57,2 milhões

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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