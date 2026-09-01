logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h
Agência Brasil
Publicado em 01/09/2026 - 07:02
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (1º) prêmio estimado em R$ 36 milhões. As seis dezenas do concurso 3.052 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48  e nenhum apostador acertou as seis dezenas

Relacionadas
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões
Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça do Rio condena músico a 28 anos de prisão por feminicídio
ter, 01/09/2026 - 08:28
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Salão do restaurante Sol Gastronomia, na Lapa. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Prazo para empresas optarem por Simples Nacional começa nesta terça
ter, 01/09/2026 - 08:02
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto:
Meio Ambiente Meteorologia prevê ciclone extratropical com chuvas em setembro
ter, 01/09/2026 - 07:48
Setembro Amarelo - mês de prevenção ao suicídio
Geral Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de setembro de 2026
ter, 01/09/2026 - 07:30
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta terça-feira
ter, 01/09/2026 - 07:02
Brasília (DF), 01/09/2026 - Brasileirão Feminino: Bahia e Palmeiras ficam no 1 a 1 pelas quartas. Foto: Catarina Brandão/EC Bahia
Esportes Brasileirão Feminino: Bahia e Palmeiras ficam no 1 a 1 pelas quartas
ter, 01/09/2026 - 06:45
Ver mais seta para baixo