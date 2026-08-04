logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Motorista que matou gari em SP vai responder por homicídio qualificado

MP denunciou motorista também por dirigir embriagado e fugir do local
Camila Boehm – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 09:20
São Paulo

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o motorista que atropelou e matou o gari Diego Rafael da Silva, de 19 anos, por homicídio duplamente qualificado. O crime ocorreu na noite de 26 de julho, na capital paulista, enquanto o funcionário da Loga, concessionária responsável pela coleta de lixo, trabalhava no bairro da Barra Funda, zona oeste. 

A promotora Mônica Nogueira Rodrigues, autora da denúncia levada ao Judiciário na última sexta-feira (31), acusa o motorista de conduzir veículo sob influência de álcool e por fugir do local, condutas que infringem os artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O exame do bafômetro feito no denunciado apontou concentração de 0,73 miligramas de álcool.

“Após ingerir bebida alcoólica em quantidade suficiente para comprometer sua capacidade psicomotora, o denunciado assumiu a direção do veículo e passou a trafegar em velocidade incompatível com a via”, informou o MPSP, em nota. 

Além da instauração da ação penal, o MPSP solicitou a manutenção da prisão preventiva do denunciado, a suspensão de sua habilitação para dirigir, em caso de condenação pelo crime de embriaguez ao volante, e a fixação de indenização mínima de R$ 500 mil em favor de parentes da vítima.

Segundo Mônica, o motorista lançou o automóvel contra um trecho da via ocupado por toda a equipe de coleta de lixo, além de outros veículos e motocicletas que transitavam pelo local. 

A promotora também afirma que a vítima foi surpreendida enquanto desempenhava seu trabalho, sem qualquer possibilidade de perceber o risco, reagir ou desviar do carro.

Relacionadas
Coleta de Lixo . Foto: lotharnahler/ Adobe Stock
Garis suspendem coleta de lixo em bairro de SP após morte de colega
Edição:
Talita Cavalcante
MPSP homicídio São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Migrants cross on foot into the North African enclave of Ceuta from Morocco by attemping to swim, according to Spain's Guardia Civil, near the border with Ceuta, in Fnideq, Morocco, July 30, 2026, in this still image obtained by REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION: - Buildings, coastline and road layout matched satellite and archive imagery. - Coordinates: 35.85783579352456, -5.346942135788912. - Date verified by original file metadata.
Internacional Especialistas divergem sobre anuência de Marrocos em migração à Ceuta
ter, 04/08/2026 - 09:45
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
Economia Produção da indústria brasileira cai 1,8% de maio para junho
ter, 04/08/2026 - 09:44
Logo da Agência Brasil
Geral Motorista que matou gari em SP vai responder por homicídio qualificado
ter, 04/08/2026 - 09:20
Havana- Cuba- 04/12/2024 Rede elétrica de Cuba entra em colapso após falha em usina e milhões de pessoas ficam sem luz. REUTERS/Norlys Perez/Arquivo/ Proíbido reprodução
Internacional Cuba tem novo apagão nacional em menos de 24 horas
ter, 04/08/2026 - 08:51
São Paulo (SP) - 23/07/2026 . Movimento na Estação Brás , após trem pegar fogo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral SP: greve na CPTM paralisa parcialmente três linhas de trens
ter, 04/08/2026 - 08:17
Brasília - 03/07/2026 - A FLIPEI chega à sua 8ª edição, ancorando ainda mais seu projeto cultural colaborativo, acessível e em disputa com a lógica de concentração dos grandes mercados editoriais. Foto: Divulgação
Cultura São Paulo: Flipei terá mais de 180 convidados e 65 mesas de debates
ter, 04/08/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo