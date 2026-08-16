logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Nove pessoas morrem em tombamento de ônibus em Petrópolis

Veículo saiu de Belo Horizonte e ia para Copacabana, no Rio
Agência Brasil
Publicado em 16/08/2026 - 11:15
Rio de Janeiro
Pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-040 em Petrópolis. Foto: CBMRJ
© CBMRJ

O tombamento de um ônibus no Km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixou nove mortos na madrugada deste domingo (16). Oito mortes foram informadas inicialmente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e mais uma pessoa foi a óbito no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

O coletivo da empresa Estrela Guia Turismo saiu de Belo Horizonte e tinha como destino o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O veículo transportava 47 pessoas e tombou por volta das 4h30. 

O incidente impactou o fluxo de veículos na rodovia, que só teve a pista liberada pouco depois das 7h da manhã.

Segundo a PRF, os feridos foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, entretanto, disse que a direção do Getúlio Vargas não registrou a entrada de vítimas na unidade.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, 14 feridos foram levados para o Adão Pereira Nunes, dos quais um foi a óbito. Os demais ainda recebiam atendimento na unidade no início da tarde deste domingo. 

O Hospital Santa Teresa confirmou ter recebido nove pacientes feridos no tombamento, mas não divulgou detalhes individuais sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo o hospital, eles são atendidos por equipes multiprofissionais, conforme os protocolos de assistência e classificação de risco.

*Número de mortos atualizado às 12h20.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
No Rio, fonoaudióloga é atingida por tiro no pescoço dentro de ônibus
O diretor geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira. Lançamento do Maio Amarelo Local: Sede da PRF Foto: Tom Costa/MJSP
PRF intensifica ações do Maio Amarelo para reduzir mortes nas rodovias
Edição:
Vinicius Lisboa
Petrópolis Rio de Janeiro Polícia Rodoviária Federal Sinistro de trânsito Segurança Viária
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 14/08/2026 -Pesquisadores redescobrem plantas que eram consideradas extintas há mais de 30 anos no Quadrilátero Ferrífero. Foto: Matheus Zaza/Video Delivery
Meio Ambiente Pesquisadores encontram plantas consideradas extintas há 30 anos
dom, 16/08/2026 - 15:17
Brasileiro Feminino: São Paulo goleia, iguala líder e afunda Botafogo. Foto: Arthur Barreto/BFR
Esportes Brasileiro Feminino: São Paulo goleia, iguala líder e afunda Botafogo
dom, 16/08/2026 - 15:00
Pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-040 em Petrópolis. Foto: CBMRJ
Geral Vítimas de tombamento de ônibus em Petrópolis são do sexo feminino
dom, 16/08/2026 - 14:53
Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols. Foto: : Catarina Brandão/EC Bahia
Esportes Brasileirão: Chapecoense busca empate com Bahia em jogo de seis gols
dom, 16/08/2026 - 14:31
Festival Guarnicê de Cinema tem início na próxima quinta. Foto: Divulgação
Cultura Perto de completar 50 anos, Festival Guarnicê de Cinema começa dia 20
dom, 16/08/2026 - 14:09
Brasil faz história e leva dois ouros no Mundial de ginástica rítmica. Foto: : MeloGym/CBG
Esportes Brasil faz história e leva dois ouros no Mundial de ginástica rítmica
dom, 16/08/2026 - 13:45
Ver mais seta para baixo