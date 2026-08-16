Geral
Oito pessoas morrem em tombamento de ônibus em Petrópolis
Veículo saiu de Belo Horizonte e ia para Copacabana, no Rio
Agência Brasil
Publicado em 16/08/2026 - 11:15
Rio de Janeiro
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O tombamento de um ônibus no Km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixou oito mortos na madrugada deste domingo (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal.
O coletivo da empresa Estrela Guia Turismo saiu de Belo Horizonte e tinha como destino o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O veículo transportava 47 pessoas e tombou por volta das 4h30.
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e também Adão Pereira Nunes e Getúlio Vargas, em Duque de Caxias.
O incidente impactou o fluxo de veículos na rodovia, que só teve a pista liberada pouco depois das 7h da manhã.
*Reportagem em atualização.
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