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Oito pessoas morrem em tombamento de ônibus em Petrópolis

Veículo saiu de Belo Horizonte e ia para Copacabana, no Rio
Agência Brasil
Publicado em 16/08/2026 - 11:15
Rio de Janeiro

O tombamento de um ônibus no Km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixou oito mortos na madrugada deste domingo (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O coletivo da empresa Estrela Guia Turismo saiu de Belo Horizonte e tinha como destino o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O veículo transportava 47 pessoas e tombou por volta das 4h30. 

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e também Adão Pereira Nunes e Getúlio Vargas, em Duque de Caxias.

O incidente impactou o fluxo de veículos na rodovia, que só teve a pista liberada pouco depois das 7h da manhã.

*Reportagem em atualização.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Petrópolis Rio de Janeiro Polícia Rodoviária Federal Sinistro de trânsito Segurança Viária
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