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Paralisação de trens causa congestionamento nas ruas de SP

Categoria tem audiência de conciliação nesta quarta-feira (5)
Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 09:58
São Paulo
São Paulo (SP)-04/08/2026 . Congestionamento em São Paulo,sentido bairro-centro ( zona leste/centro), devido a greve de trens . Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

A paralisação das linhas 11, 12 e 13 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) provoca reflexos nas ruas da cidade de São Paulo, que registram 750 quilômetros de engarrafamento neste momento. 

O aumento no fluxo de veículos nas estradas é maior na zona sul, com 243 km de congestionamento, seguida da zona leste, com 212 km, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego.

A zona oeste tem 143 km de tráfego intenso, e a zona norte, 111 km. No centro, a situação é mais tranquila, com 41 km de lentidão. 

Diante das consequências da paralisação dos trens no trânsito, a prefeitura de São Paulo manteve a suspensão do rodízio de veículos, medida já tomada nessa terça (4), primeiro dia da greve dos trabalhadores da CPTM.

Além disso, os ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente à Situação de Emergência (Paese) foram colocados em operação nas regiões das linhas paralisadas parcialmente (11-Coral, 12-Safira e 13-Jade).

Conciliação

Sindicato, governo do estado e CPTM têm audiência de conciliação agendada para as 12h desta quarta para decidir sobre a continuidade da greve, que foi mantida pelos trabalhadores na noite desta terça (4).

A categoria quer garantias formais da manutenção dos empregados que atuam diretamente nas das linhas 11, 12 e 13 - concedidas à empresa Trivia Trens em julho deste ano.
 

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Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve
Edição:
Talita Cavalcante
CPTM Trens São Paulo greve
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