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Participantes do Mais Motoristas têm até 3/9 para enviar documentos

Informações devem ser passadas pelo Portal do Cliente do Sest/Senat
Agência Brasil*
Publicado em 27/08/2026 - 16:51
Brasília
28/07/2026 - Brasília - Trânsito intenso na volta para casa. Apesar das altas taxas de juros, o aumento nas vendas de veículos novos e usados tem agravado os congestionamentos nas vias de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os cerca de 138 mil participantes do Programa Mais Motoristas 2026 têm até o dia 3 de setembro para enviar a documentação exigida no edital

A remessa dos dados deve ser feita por meio do Portal do Cliente do Sest/Senat, a partir das informações de cadastro repassadas no momento da inscrição. 

Antes de concluir o procedimento, é importante conferir se todos os documentos estão corretos, legíveis e dentro das especificações solicitadas.

O processo seletivo serve aos motoristas que vão mudar a categoria de habilitação para as classes C, D e E.

Documentos necessários:

  • CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
  • comprovante de residência (consultar aqui os documentos válidos);
  • nada consta do Detran ou certidão de prontuário (emitir no site do Detran do seu estado);
  • certidão de antecedentes criminais (o candidato pode emitir aqui).

Documentos

Após o envio, os documentos passarão pela etapa de validação, que é eliminatória. As convocações dos candidatos aptos para o início da formação ocorrerão posteriormente, de acordo com os critérios e com o cronograma estabelecidos no programa.

Os candidatos que atenderem aos requisitos poderão ser convocados para a formação até 2029, conforme previsto no edital. 

As informações e eventuais convocações serão comunicadas pelo e-mail cadastrado e divulgadas nos canais oficiais do Sest/Senat. 

Em caso de dúvidas durante o envio da documentação, o candidato pode entrar em contato com o Sest/Senat pelo Fale Conosco no site

Programa 

Em 2026, o Programa Mais Motoristas registrou adesão histórica de aproximadamente 138 mil candidatos. Todos interessados em mudar de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se qualificar para atuar como motorista profissional.

O programa financia a mudança de categoria da CNH para as classes C, D e E, além de oferecer capacitação profissional. Para participar, é necessário ter pelo menos 19 anos, ter CNH válida e não ter cometido infração gravíssima nos 12 meses anteriores à inscrição. As inscrições para a edição 2026 foram encerradas em 14 de julho.


*Com informações da Confederação Nacional do Transporte.

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Edição:
Talita Cavalcante
CNH Motoristas CNT
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