logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF apreende 100 kg de droga que iriam para o Complexo do Alemão

Dois homens foram presos em um caminhão na BR 101
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/08/2026 - 07:34
Rio de Janeiro
PF deflagra Operação Vem Diesel 2 para fiscalizar estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante dois homens que transportavam cerca de 100 kg de maconha em um caminhão, que trafegava pela rodovia BR 101, altura do município de Itaboraí, região metropolitana do Rio.

Os policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) abordaram o caminhão que apresentava características suspeitas durante fiscalização. A equipe localizou a droga escondida atrás de sacas de erva seca com odor característico de alecrim, artifício usado na tentativa de disfarçar o cheiro do entorpecente e dificultar a detecção.

A carga de maconha vinha do Nordeste e tinha como destino o Complexo do Alemão, na zona norte da capital, dominado pela facção criminosa Comando Vermelho.

A ação está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 (STF), conhecida como ADPF das Favelas, com foco na desarticulação logística e financeira de organizações criminosas. As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa.

Relacionadas
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões
Rio de janeiro (RJ), 13/06/2025 - Agentes da Polícia Federal. Foto: Polícia Federal/Divulgação
PF apura aporte de R$ 97 milhões de previdência de Maceió no Master
A Polícia Federal e a Receita Federal
PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS
Edição:
Talita Cavalcante
Polícia Federal maconha Complexo do Alemão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Caminhões com ajuda fazem fila perto da fronteira de Rafah, entre Egito e Faixa de Gaza 13/8/2025 REUTERS/Stringer
Internacional Ataque contra profissionais humanitários bate recorde em 2025, diz ONU
qua, 19/08/2026 - 11:11
Presidente dos EUA, Donald Trump, assina decreto sobre vacinas na Casa Branca 10 de agosto de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional EUA suspendem tarifas sobre importações do Canadá
qua, 19/08/2026 - 11:01
Polícia Rodoviária Federal inicia utilização de bafômetros passivos na praça do pedágio, Ponte Rio-Niterói (BR-101).
Geral Novas regras do Contran para Lei Seca prevê pré-teste; entenda
qua, 19/08/2026 - 11:00
Cabine de votação em Miami 17 de março de 2020 REUTERS/Marco Bello
Internacional Democrata da Flórida vence primárias para Senado dos Estados Unidos
qua, 19/08/2026 - 10:37
São Paulo - 19/08/2026 - Acidente entre ônibus e caminhão mata 23 pessoas em estrada no Paraná. Foto: Concessionária Via Araucária
Geral Corpos das vítimas de acidente no Paraná são retirados da pista
qua, 19/08/2026 - 10:13
São Paulo - 19/08/2026 - O Brasil cumpre luto oficial de três dias pelas mortes das atrizes históricas e ícones da dramaturgia Laura Cardoso e Glória Menezes. Ambas morreram em intervalo de menos de 24 horas. Foto: SONY DSC e Glória Menezes/Instagram
Geral Brasil tem luto oficial de três dias após morte de atrizes icônicas
qua, 19/08/2026 - 08:57
Ver mais seta para baixo