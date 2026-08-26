PM ocupa cinco comunidades do Complexo de Israel, no Rio

A Polícia Militar (PM) está ocupando, por prazo indeterminado, cinco comunidades que compõem o Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Mais de 220 homens da corporação vão patrulhar durante 24 horas as comunidades Cinco Bocas, Cidade Alta, Pica-Pau, Vigário Geral e Parada de Lucas. A área é comandada por Álvaro Malaquias Santos Rosa, o Peixão, uma das principais lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP).

A corporação participa da ocupação com agentes do Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Choque, do Batalhão de Ações com Cães, do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

“Estamos fazendo o policiamento preventivo e ostensivo, junto ao setor de inteligência”, disse o porta-voz da corporação, major Maicon Pereira, acrescentando que a troca de turno dos militares é feita no próprio local da ocupação. "Fazemos varreduras com o Batalhão de Ações com Cães, o Bope e o Choque”.

As principais vias expressas da cidade, como as Linhas Vermelha e Amarela, além da Avenida Brasil, serão fechadas imediatamente em caso de confronto com criminosos.

O traficante Peixão age com mão de ferro nas comunidades, impõe ditadura fundamentalista violenta e perseguição religiosa no Complexo de Israel. Ele utiliza uma fachada religiosa para justificar o controle territorial e o domínio social pela força.

Nessa terça-feira (25), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação contra narcotraficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam no Complexo de Israel. A ação é resultado de investigações conduzidas pela 38ª delegacia policial (Brás de Pina) e teve como objetivo cumprir dezenas de mandados de prisão contra criminosos envolvidos em diferentes delitos.

Ao todo, oito criminosos foram presos, entre eles Luana Rosa de Araújo, apontada como braço direito de Peixão. As equipes encontraram um imóvel utilizado como casamata pelos traficantes, com seteiras reforçadas. Também foram apreendidos celulares e aparelhos eletrônicos, que passarão por perícia.

Nas ações, cinco criminosos foram presos. No âmbito da mesma ação, agentes também fizeram diligências para verificar informações de inteligência na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a ação, três criminosos foram presos, e o gerente do tráfico de drogas da região foi neutralizado ao atacar os policiais. Além disso, foram apreendidos dois fuzis, grande quantidade de drogas e veículos roubados.