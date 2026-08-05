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Polícia do Rio faz operações para prender dezenas de integrantes do CV

Alvos são especializados no roubo de veículos
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 11:07
Rio de Janeiro
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma operação, na manhã desta quarta-feira (5), para cumprir dezenas de mandados de prisão contra suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV), principal organização criminosa do estado.

Os alvos da ação formam um braço da quadrilha, que tem se especializado no roubo de automóveis. A Agência Brasil apurou que oito pessoas tinham sido presas até as 11h.

A investigação comandada pelo Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) faz parte da Operação Contenção, voltada especificamente para enfraquecer o CV no Rio de Janeiro.

Os supostos criminosos são da comunidade Fallet-Fogueteiro, em morros da região central da capital fluminense.

Desmanche ilegal

De acordo com a investigação, a quadrilha aumentou a atuação no roubo de veículos em bairros do entorno, como forma de aumentar o poder econômico e capacidade de atuação.

Segundo a polícia, os veículos furtados ou roubados “abasteciam desmanches clandestinos, o comércio ilegal de peças e eram utilizados em outras ações ilegais, o que alimentava um ciclo de financiamento da organização”.

A investigação foi iniciada mirando o tráfico de drogas, mas a mancha criminal (concentração de ocorrências) em bairros próximos à comunidade - Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca - apontou aumento nos registros de roubos e furtos de veículos, no sentido contrário ao comportamento desse tipo de crime na cidade, que vem apresentando redução.

Delegacias especializadas e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), divisão de elite da Polícia Civil, apoiam a operação.

A polícia diz que realizou “amplo trabalho” de inteligência, com análise de imagens, cruzamento de dados e diligência que permitiram fundamentar a representação pelos pedidos de prisão preventiva, que foram deferidos pela Justiça.

Operação Contenção

A Operação Contenção foi iniciada em 2025 e é voltada a desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do CV, facção que domina diversas regiões da capital fluminense e do estado.

A primeira fase da operação foi a realizada no fim de outubro do ano passado, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, que terminou com 122 mortos, sendo 117 suspeitos e cinco policiais. 

A ação é considerada a mais letal da história do país

Desde então, a Contenção soma 137 suspeitos mortos, 370 presos e cerca de 480 armas apreendidas, entre elas 190 fuzis.

 

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Operação cumpre mandados contra esquema que lavava dinheiro do CV
Edição:
Valéria Aguiar
Operação Contenção CV Rio de Janeiro Roubo de Veículos desmanche ilegal
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