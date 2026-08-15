Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco feridos

Adolescente de 15 anos foi retirada dos escombros

Um prédio residencial, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, desabou neste sábado (15) e deixou cinco pessoas sob os escombros – entre elas uma adolescente de 15 anos.

Duas famílias viviam no local, totalizando oito moradores.

Os feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para dois hospitais da região. O prédio fica na rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux.

Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento. A prefeitura de São Bernardo do Campo informou que, como medida preventiva, interditou três imóveis vizinhos. Com isso, vinte pessoas ficaram desabrigadas e receberão assistência do município, sendo encaminhadas para hotéis próximos.

Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face.

O incidente provocou a interdição de duas faixas da Via Anchieta, que liga a capital ao litoral paulista.