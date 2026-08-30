Região Sul tem risco de temporal e granizo; outras regiões têm calor

O risco de tempestades e queda de granizo permanece para a Região Sul. Para as demais regiões do país, a previsão é de aumento da temperatura nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As mais altas devem ser registradas no sul da Amazônia e no Centro-Oeste, com máximas de 41°C em Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO); em São Paulo, 36°C; Curitiba, 35°C; e Brasília, 33°C.

O Inmet prevê ainda tempo seco na região central do país, com alta da temperatura na região agrícola do Matopiba, correspondente aos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. As máximas se aproximam dos 40°C.

Região Sul

Neste domingo (30), conforme o Inmet, há possibilidade de granizo entre o oeste e sul do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina, norte e noroeste do Rio Grande do Sul.

Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas nestas áreas e no leste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Muitas nuvens e a possibilidade de chuvas isoladas é a expectativa para o norte do Paraná e no sul do Rio Grande do Sul, mas não deve chover na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

“Desde o centro-sul e oeste do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul, ocorrem chuvas com trovoadas. Céu encoberto com temporais no sul do Paraná, em todo o estado de Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre (RS)”, informou o Inmet.

Com o cenário de forte instabilidade, granizo e tempestades, o aviso laranja de perigo foi acionado para tempestades até amanhã em todo o estado de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e oeste, centro e leste do Paraná. Florianópolis e Curitiba estão na área deste aviso.

O Paraná, centro-norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades até segunda-feira.

Em Curitiba, a máxima pode atingir 35°C amanhã, enquanto que em Florianópolis não passará dos 20°C. Em Porto Alegre, as temperaturas ficam baixas: a mínima é de 13°C neste domingo e a máxima de 19°C até amanhã.

Região Norte

A previsão para este domingo (30) na Região Norte é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no centro-oeste e norte do Amazonas.

Possibilidade de chuva isolada também no sul e leste do Amazonas e em Roraima. No Amapá, Acre, Rondônia e na faixa litorânea do Pará, muitas nuvens, mas sem chuva. No Tocantins e em grande parte do centro-sul do Pará, céu com poucas nuvens.

Há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde no sul de Rondônia, sul do Pará e em Tocantins.

Já nesta segunda-feira (31), a expectativa é de aumento da instabilidade sobre o oeste e norte do Amazonas, Acre, Amazonas e no centro-oeste e norte de Rondônia e de Roraima. No Tocantins e no centro-sul do Pará, será dia de sol e poucas nuvens.

Nas capitais nesta segunda-feira, a mínima será de 22°C em Rio Branco e as máximas podem chegar a 37°C em Manaus, 39°C em Palmas e 41°C em Porto Velho.

Região Nordeste

De hoje até amanhã, o litoral norte da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, da Paraíba e de Rio Grande do Norte estão sob a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No agreste, pode haver pancadas de chuva isoladas.

No centro-norte do Ceará, norte do Piauí e do Maranhão e litoral sul da Bahia, apesar de muitas nuvens, não deve ter chuva nessas áreas.

A semana vai começar com poucas nuvens em grande parte da Bahia, oeste de Pernambuco e da Paraíba, sul do Ceará, centro-sul do Piauí e do Maranhão.

Segundo o Inmet, ainda há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde deste domingo no sul e leste do Maranhão, em quase todo o estado do Piauí, exceto no litoral, no centro-sul e oeste do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e centro-oeste de Pernambuco, além do norte, centro e oeste da Bahia.

Em Salvador e Maceió, as mínimas podem ser de 21°C, a máxima chega a 39°C em Teresina neste domingo.

Região Centro-oeste

Tempo estável em grande parte do Centro-Oeste, mas com nuvens neste domingo no sul de Mato Grosso e de Goiás e no Mato Grosso do Sul.

As pancadas de chuva isoladas continuam no oeste e no sul do Mato Grosso do Sul.

Para esta segunda-feira, as pancadas de chuva estarão previstas em todo o Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás.

“Nas demais áreas, incluindo o Distrito Federal, os próximos dias serão de sol e poucas nuvens”, informa o Inmet

Durante a tarde de segunda-feira, há previsão de aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

O tempo seco vem acompanhado de altas temperaturas. Em Brasília, a mínima será de 22°C e a máxima 34°C neste domingo; e a mínima será de 20°C e a máxima 32°C amanhã.

Em Cuiabá, a máxima pode chegar a 41°C na segunda-feira. Em Campo Grande, a mínima hoje é de 23°C e 24°C para amanhã. A máxima fica em 39°C neste domingo e a máxima será de 37°C na segunda-feira.

Região Sudeste

O domingo amanheceu com nevoeiros no leste de São Paulo, no nordeste de Minas Gerais e no noroeste do Espírito Santo. Ao longo do dia, haverá muitas nuvens em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Já para a divisa de São Paulo com o Paraná, a previsão indica chuvas isoladas.

Nesta segunda-feira (31), no sul e oeste de Minas Gerais e em São Paulo, a expectativa é de muitas nuvens. “Há possibilidade de chuvas isoladas no oeste, centro e sul de São Paulo”, completou.

Belo Horizonte e Rio de Janeiro podem ter temperatura mínima de 15°C. No domingo, a máxima na capital paulista pode chegar a 35°C, e na segunda-feira, a 36°C.