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Defesa Civil do Rio envia alerta severo para ventos fortes

Rajadas podem chegar a até 76 quilômetros por hora
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 06:45
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2026 - Estragos provocados pelos fortes ventos que atingiram a cidade na tarde desta quarta-feira (29). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 às 19h dessa terça-feira (4) devido à previsão de ventos moderados a pontualmente fortes, com rajadas de até 76 quilômetros por hora (km/h), entre a manhã e a tarde de hoje (5), principalmente na zona oeste e em áreas litorâneas da cidade.

A Defesa Civil divulgou alerta severo pelo celular de ventos fortes nas próximas horas e informou que a cidade entrou em estágio 2 na noite dessa terça-feira (4). O aviso pede que os moradores evitem ficar debaixo de árvores e de estruturas metálicas

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há risco de ocorrências de alto impacto. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e a outros fatores.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta quarta-feira (5) um sistema de alta pressão influenciará o tempo na cidade. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) com rajadas fortes de forma pontual (entre 52 km/h e 76 km/h), principalmente na parte da manhã e à tarde. Haverá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

Amanhã (6), a atuação de áreas de instabilidade influenciará o tempo. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9km/h). O céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada à tarde e à noite.

Para sexta-feira (7), o Sistema Alerta Rio prevê áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria. As rajadas de vento poderão atingir intensidade forte (entre 52 km/h e 76 km/h) a muito forte (acima de 76 km/h) a partir da manhã, com diminuição no período da noite. Há previsão de céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca isolada nos períodos da tarde e da noite.

Recomendações

– Mantenha-se atento e acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alerta da Defesa Civil por meio de SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito.

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

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