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Santos Dumont opera normalmente, após 13 voos cancelados nesta sexta

Jatinho derrapou na pista, e terminal precisou ser fechado
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 11:28
Rio de Janeiro
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, opera normalmente, em modo visual, após ter 13 voos cancelados no início da manhã desta sexta-feira (28). As suspensões decorrem do incidente, na tarde dessa quinta-feira (27), quando uma aeronave de pequeno porte derrapou na pista e atingiu o gramado lateral.

Mesmo com o terminal liberado, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as decolagens previstas às aeronaves que pernoitariam no pátio para os primeiros voos da manhã não ocorreram, porque não puderam pousar ontem.

“A malha aérea foi reajustada e passageiros remanejados para o Aeroporto do Galeão. Em decorrência, houve 13 voos de partida cancelados, na manhã de hoje, no Aeroporto Santos Dumont”, informou em nota.

Os voos cancelados foram das companhias aéreas Azul, Latam e Gol. O primeiro que deveria sair às 6h15 era da Azul com destino a Campinas, São Paulo. 

No mesmo horário, tinha a previsão da partida de um avião Latam para Guarulhos, também São Paulo. A maior parte seguia para São Paulo.

A pista do Aeroporto Santos Dumont foi liberada depois da remoção do avião de pequeno porte, por volta das 23h dessa quinta-feira. Não houve feridos. O piloto e um tripulante estavam na aeronave. 

O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado logo após o incidente, e equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também estiveram no aeroporto “para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista”. 

“Durante a suspensão das operações, 15 voos foram redirecionados para o Aeroporto do Galeão e 71 foram cancelados entre partidas e chegadas em função do acidente”, completou a nota.

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Edição:
Talita Cavalcante
Santos Dumont aeroportos Rio de Janeiro
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