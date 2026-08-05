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SP: segundo dia de greve paralisa parcialmente três linhas da CPTM

Rodízio de veículos está novamente suspenso
Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 08:07
São Paulo
São Paulo (SP)-04/08/2026 . Congestionamento em São Paulo,sentido bairro-centro ( zona leste/centro), devido a greve de trens . Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) decidiram, na noite dessa terça-feira (4), manter a greve e paralisar novamente, de maneira parcial, as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos novamente.

A Linha 11-Coral funciona entre as estações Barra Funda-Palmeiras até Guaianases. Segundo a CPTM, o percurso entre as estações Guaianases e estudantes é atendido pelo sistema Paese de ônibus.

A linha 12-Safira circula entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. O trajeto entre as estações Engenheiro Goulart e Calmon Viana também recebe o auxílio emergencial dos ônibus do sistema Paese.

A linha 13-Jade está funcionando com intervalos maiores entre as estações e o Aeroporto de Guarulhos. O sistema Paese presta auxílio nessa região.

Além dos ônibus do sistema Paese, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estão com mais trens circulando.

O metrô abriu mais cedo, às 4h, nas linhas Azul-1, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Greve

Uma audiência de conciliação será realizada hoje (5), às 12h, entre o sindicato, o governo do estado de São Paulo e a CPTM para decidir sobre a continuidade da greve. Na noite de ontem, os funcionários decidiram manter a paralisação nesta quarta.

Os trabalhadores pressionam por garantias formais de empregos daqueles que atuavam diretamente nas linhas 11, 12 e 13, que foram concedidas à empresa Trivia Trens em julho deste ano.

Segundo o governo do estado, cerca de 1.300 dos 4.648 funcionários ainda não foram realocados após a privatização e há compromissos concretos de manutenção dos vínculos de todos. Os sindicalistas questionam, alegando falta de instrumentos para dar segurança à categoria.

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