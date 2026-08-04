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Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais

Nordeste tem previsão de tempo excessivamente seco até amanhã
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 20:25
São Paulo
Eldorado do Sul (RS), 13/07/2026 - A Defesa Civil de Porto Alegre segue mobilizada em apoio ao município de Eldorado do Sul, atingido por um forte temporal com granizo e vendaval, que levou à decretação de Situação de Emergência.. Foto: Defesa Civil POA/Divulgação
© Defesa Civil POA/Divulgação

As regiões sul e sudeste e o estado do Mato Grosso do Sul estão em alerta para eventos climáticos nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

A expectativa é de ocorrência de tempestades nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina hoje (04), com expansão do impacto para o Paraná, sul e centro-sul de Mato Grosso do Sul e no sul e oeste paulistas na quarta e quinta-feira (5 e 6), com mais intensidade no oeste paranaense, oeste catarinense e em todo o Rio Grande do Sul.

A chegada de uma frente fria na sexta-feira (07) afasta as chuvas, mas derruba as temperaturas, que podem ficar entre 3 graus Celsius (ºC) e 5 ºC, também entre o oeste paranaense e a campanha gaúcha. Toda a região, além dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, do restante do Paraná e do sul de Minas Gerais estão sujeitos a vendavais.

Os litorais paulista, paranaense, catarinense e gaúcho têm risco de vendavais severos, com incidência de ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora (km/h), podendo atingir as respectivas capitais. Toda a região a leste das serras gaúcha e catarinense também está em alerta para os fortes ventos.

Nordeste

No Nordeste, o alerta é para tempo excessivamente seco entre hoje e amanhã. Também há previsão de vendavais moderados, de até 60 km/h no litoral entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte e na região do agreste e planaltos, de Pernambuco ao Piauí.

Embora de perigo baixo, o alerta recomenda atenção em áreas com risco de queda de galhos.

Na noite desta terça-feira e durante a quarta-feira também perdura alerta para chuvas intensas no litoral leste da região, entre Natal e Maceió.

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Edição:
Aline Leal
Vendaval Tempestade meteorologia Chuvas Previsão do Tempo
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