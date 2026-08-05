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Termina a greve nas linhas de trens em São Paulo

Sindicato mantém estado de greve para acompanhar acordo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 18:11
São Paulo
São Paulo (SP)-045/08/2026 . Movimento na Estação Barra Funda, no segundo dia da greve dos trens. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) suspenderam a greve da categoria, que ocorria desde as primeiras horas de terça-feira (4), e afetou as linhas 11, 12, 13 e Expresso Aeroporto.

A decisão foi tomada em assembleia, quando foi aceita a proposta, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), do governo estadual que contemplou a principal reivindicação da categoria, a garantia de trabalho para os mais de 4.600 trabalhadores diretos que atuavam nas quatro linhas, concedidas ao setor privado em julho. 

São Paulo (SP)-05/08/2026 . Trânsito na cidade,no segundo dia da greve dos trens. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Trânsito na cidade no segundo dia da greve dos trabalhadores da CPTM - Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil

O governo de São Paulo formalizou nesta quarta-feira (5) o projeto de lei específico para esses trabalhadores, garantindo a realocação para os 1.300 funcionários que ainda não haviam sido direcionados a novos postos de trabalho.

“Apesar da suspensão do movimento paredista, a categoria permanecerá em estado de greve, acompanhando atentamente o cumprimento dos compromissos assumidos e a evolução das negociações”, informou o sindicato, em nota.

Com o fim da greve, os trabalhadores retomam as atividades ainda esta quarta-feira. 

Pela manhã, a mobilização havia interrompido a circulação dos trens na linha 13 por algumas horas e afetou as demais linhas 11, 12 e Expresso.  

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Edição:
Fernando Fraga
CPTM Greve Trens transporte ferroviário
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