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Geral

Aeroporto de Confins volta à normalidade depois de suspender operações

Terminal ficou interditado totalmente para pousos e decolagens
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/09/2026 - 16:01
São Paulo
Belo Horizonte - Voos cancelados, atrasados e mais: Aeroporto de Confins suspende operações após problema na pista. Foto: BH Airport/Divulgação
© BH Airport/Divulgação

A pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins foi liberada para funcionamento às 15h08 deste sábado (26) após ficar interditada totalmente para pousos e decolagens. A informação é da concessionária que administra o local, a BH Airport.

A interrupção, causada por um problema na pista, acarretou o cancelamento de 45 voos (pousos ou decolagens) neste sábado. O aeroporto é o segundo maior em destinos domésticos no Brasil.

“O aeroporto mantém contato com as companhias aéreas e acompanha a retomada gradual das operações ao longo do dia", informou a concessionária em nota. 

Os passageiros devem consultar diretamente suas companhias para obter informações atualizadas sobre seus voos”, destacou a BH Airport, em nota.

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Graça Adjuto
Aeroporto Belo Horizonte Confins Retomada Operações
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