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Ampliação da Via Dutra no Grande Rio deve ser concluída em um ano

Intervenções já estão 70% prontas
Vitor Abdala - repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2026 - 15:31
Rio de Janeiro
Trânsito de veículos na Rodovia Presidente Dutra.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As obras de ampliação e modernização do trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Grande Rio, serão concluídas até setembro do ano que vem. A informação foi divulgada pela concessionária Ecovias Rio Minas.

As obras, que já estão 70% concluídas, são no trecho entre Seropédica, na Baixada Fluminense, e a cidade do Rio de Janeiro. As intervenções incluem:

  • implantação de 35,24 quilômetros de vias marginais;
  • 89,78 quilômetros de faixas adicionais;
  • 20 passarelas para pedestres;
  • 80 pontos de ônibus;
  • 92 acessos;
  • e quatro alças de conexão.

Outras intervenções são um novo trevo de acesso a Queimados, adequações no Trevo das Margaridas, serviços de contenção, drenagem e implantação de barreiras de segurança nas vias marginais.

A Dutra é a principal rodovia que conecta as duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo. O trecho das obras também serve como uma importante via de tráfego diário para moradores do Rio e da Baixada Fluminense, em seus trajetos de casa para o local de trabalho ou estudo.

O custo total das ampliações e melhorias é de R$ 997 milhões. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou as obras nesta quinta-feira (24).

"Quando ela [a obra] estiver pronta, o povo vai sentir na pele a diferença. A gente não queria fazer a Dutra só para caminhão. A gente queria saber se as entradas perto da Dutra vão ter facilidade de tráfego, se vão ter conforto. Porque não adianta eu desafogar a Dutra e entupir as ruas e avenidas da cidade", disse Lula, depois da visita.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Via Dutra Rio de Janeiro Rodovia BR-116
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