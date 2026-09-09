logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Anac permite voos após as 23h em Congonhas em situações excepcionais

Medida busca reduzir impactos em cascata na malha aérea
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2026 - 17:52
São Paulo
São Paulo (SP), 14/08/2024 - Fachada do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou o pedido da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) para ampliar o horário das operações no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em situações consideradas excepcionais.

Com a decisão, o aeroporto, que funciona entre as 6h e 23h por estar localizado em área residencial, poderia ter seu horário ampliado para além das 23h, mas somente quando ocorrerem eventos extraordinários que provoquem impactos na malha aérea.

A decisão foi aprovada na 27ª Reunião Deliberativa Eletrônica da Diretoria Colegiada da agência e não prevê a alteração do horário oficial de funcionamento do aeroporto e nem vai permitir que sejam programados voos para além do seu horário normal de funcionamento.

Segundo a Anac, o que ocorreu é que a diretoria colegiada estabeleceu uma interpretação para a Resolução 55, em vigor desde 2008, e que veda operações comerciais regulares e de aviação geral no aeroporto depois das 23h, salvo em situações específicas como voos para transporte de enfermos graves ou órgãos para transplante e operações de busca e salvamento. Essa norma, no entanto, não previa o tratamento em situações de contingências, o que foi revisto agora.

“A medida busca reduzir impactos em cascata na malha aérea e aos passageiros provocados por eventos extraordinários, como mau tempo, e que afetem voos já previstos para o dia”, informou a Anac, por meio de nota. 

“A medida será restrita à conclusão, total ou parcial, de operações que já estavam programadas para o dia em que ocorreu a situação excepcional”, acrescentou a agência.

Segundo a concessionária Aena, que administra o aeroporto, a medida da Anac prevê “eventuais prorrogações do horário operacional” exclusivamente em situações excepcionais, “como eventos meteorológicos adversos, normalmente associados a impactos severos na malha aérea que atende o aeroporto, com potenciais desdobramentos em toda a malha aérea nacional”.

Essas situações, esclareceu a Aena, serão avaliadas caso a caso. 

“A excepcionalidade dessas medidas também é demonstrada pelos dados registrados recentemente: em 2025, houve cinco ocorrências de prorrogação do funcionamento e, em 2026, foram registradas apenas duas até o momento. Portanto, não se trata de uma mudança do horário operacional de Congonhas nem de uma autorização para funcionamento regular após as 23h”, diz a Aena.

“O horário permanece inalterado, e eventuais prorrogações continuam restritas a situações excepcionais, devidamente caracterizadas e avaliadas de acordo com os critérios aplicáveis”, acrescenta a concessionária, por meio de nota.

A Abear reforçou à Agência Brasil que “a medida é restrita a situações de emergência ou de força maior, como condições meteorológicas adversas, que determinem a interrupção da operação por motivos de segurança, o que tem efeitos em toda a malha aérea do país”.

Segundo a associação, o objetivo “é atualizar a norma para dar previsibilidade e agilidade às iniciativas adotadas pelas autoridades em coordenação com as empresas aéreas e a operadora aeroportuária para mitigar os impactos para os passageiros, sem qualquer prejuízo à segurança das operações em Congonhas”.

Relacionadas
Reforço na fiscalização de voos panorâmicos no Rio, Foto: : Fabio Motta/ Prefeitura do Rio
Anac suspende quatro empresas de voos panorâmicos que operavam no Rio
12/06/2026 - Brasília - Movimentação de aviões no Aeroporto Internacional de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Anvisa atualiza regras de segurança sanitária para aviões e aeroportos
A agência Nacional de Aviação ( ANAC ) limitou no Brasil a comercialização de passagens aéreas da empresa argentina Flybondi. Foto: Lucas Meneses/ Ascom Setur-AL
Anac limita a venda de passagens aéreas da Flybondi no Brasil
Edição:
Fernando Fraga
Aeroporto de Congonhas Anac Abear Aena Malha aérea Horário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Escola de Samba Estácio de Sá. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Rádio Nacional lança clipe para celebrar seus 90 anos
qua, 09/09/2026 - 20:38
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a quarta-feira (9) dos presidenciáveis
qua, 09/09/2026 - 20:32
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
Justiça Mendonça homologa delação sobre financiamento do filme sobre Bolsonaro
qua, 09/09/2026 - 20:22
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Preços dos combustíveis em posto Shell na Lapa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Novas medidas para combustíveis terão impacto de R$ 7 bilhões por mês
qua, 09/09/2026 - 20:15
Seleção brasileira - futebol de cegos - Copa América 2026 no CT Paralímpico Brasileiro
Esportes Brasil encara Costa Rica na semi da Copa América de futebol de cegos
qua, 09/09/2026 - 19:35
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Fachin decide tirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news
qua, 09/09/2026 - 18:54
Ver mais seta para baixo