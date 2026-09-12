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Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia

Voo foi cancelado
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2026 - 18:49
São Paulo
21/08/2026 - Brasília - Avião da GOL decola no aeroporto de Brasília . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um avião da empresa GOL fez um pouso de emergência após decolar do Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás, com destino ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, na manhã deste sábado (12).

Segundo a GOL, a aeronave do voo G3 1433 apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado. A GOL não quis informar quantos passageiros e tripulantes estavam a bordo.

A empresa afirmou, em nota, que “todas as ações relacionadas à operação foram tomadas com foco na segurança”.

Além disso, informou que todos os clientes impactados estavam recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme suas necessidades.

Edição:
Valéria Aguiar
Gol voo Goiânia Pouso de Emergência G3 1433 Aeroporto de Congonhas
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