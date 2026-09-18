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Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

Números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 21:53
Brasília
Mega-Sena, loterias, lotéricas
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas do Concurso 3.059 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (17). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.

O bolão foi feito na lotérica Cantinho da Sorte e apostou sete números. 

Os números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35

  • 98 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.664,29 cada
  • 6.697 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 763,77 cada

Apostas

Para o próximo concurso, no domingo (20), o prêmio principal está estimado em R$ 28 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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