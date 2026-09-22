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Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick

Segundo a corporação, não há sobreviventes no acidente
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 13:03
São Paulo
Destroços da aeronave em SC que levava o cantor Rick. Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina/Divulgação
© Corpo de Bombeiros Militar-SC/Divulgação

Os bombeiros de Santa Catarina encontraram nesta terça-feira (22), por volta das 12h, na Serra Catarinense (SC), os destroços do helicóptero no qual viajava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner.

Havia cinco pessoas a bordo e não há sobreviventes.

Além do artista, estavam no helicóptero o piloto e copiloto, o empresário Bruno Avelar e ainda o videomaker Paulo Soares.

A aeronave desapareceu na tarde de ontem, quando saiu de Porto Belo (região litorânea) em direção à cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas invadiram a madrugada e tiveram de ser brevemente interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados de manhã.

Após encontrar a aeronave, os bombeiros agora trabalham para retirar os corpos do local e para que a Polícia Científica faça a perícia e as investigações necessárias.

A operação de resgate teve o apoio de um helicóptero, mais de 40 bombeiros, cães farejadores e drones de identificação térmica.

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