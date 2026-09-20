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Cinco pessoas morrem em acidente com ônibus no interior de SP

Ônibus com 48 passageiros caiu em ribanceira na cidade de Cruzeiro
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2026 - 11:07
São Paulo
São Paulo (SP), 20/09/2026 - Acidente envolvendo um ônibus e um automóvel no km 232,6 da Rodovia Doutor Avelino Júnior, em Cruzeiro. Foto: PM/Divulgação
© PM/Divulgação

Um acidente envolvendo um ônibus provocou a morte de pelo menos cinco pessoas na manhã de hoje (20) na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), na cidade de Cruzeiro, no interior paulista.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 48 pessoas e caiu em uma ribanceira. O acidente ocorreu por volta das 5h15 da manhã de hoje.

Por meio de nota publicada em suas redes sociais, a prefeitura de Cruzeiro informou que o acidente foi na rodovia que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG). “Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), SAMU, Defesa Civil e profissionais da rede municipal de saúde e segurança estão atuando em conjunto com os demais órgãos envolvidos na operação de resgate e atendimento às pessoas que estavam no veículo”, escreveu a administração municipal.

Segundo a prefeitura, os feridos estão sendo levados para o Hospital Santa Casa.

Até este momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos demais feridos e nem sobre as causas do acidente.

 

 

 

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Acidente SP-052
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