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Começa o desfile cívico-militar do Dia da Independência em Brasília

Evento tem previsão de terminar às 11h
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/09/2026 - 09:36
Brasília
Brasília (DF), 07/09/2026 - Presidente de República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, participa do Desfile da Independência - 7 de Setembro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Começou pouco depois das 9h desta segunda-feira (7) o desfile cívico-militar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília.

Após a execução do Hino Nacional, o general de divisão João Felipe Dias Alves solicitou autorização para iniciar o evento. 

Na tribuna de autoridades figuram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. 

Também acompanham o desfile, posicionados na tribuna, ministros de diversas pastas, incluindo Leonardo Barchini, da Educação; Gustavo Feliciano, do Turismo; Márcia Lopes, das Mulheres; Wolney Queiroz, da Previdência, e Dario Durigan, da Fazenda, além do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias. 

Para este ano, o governo federal definiu três eixos temáticos para o desfile: a soberania nacional, assunto recorrente após as tarifas aplicadas a produtos brasileiros; o enfrentamento à violência contra as mulheres, com destaque para um pacto nacional lançado pelos Três Poderes em fevereiro; e a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O público começou a chegar ao local antes das 6h30, em meio aos preparativos e ensaios dos participantes do desfile. As arquibancadas cobertas já estavam cheias minutos antes do evento ter início.

O tempo ameno na capital federal, com céu bastante nublado, ajuda os que acompanham as apresentações próximo às grades de segurança. 

O desfile cívico-militar tem encerramento previsto para as 11h. 

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Edição:
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7 de Setembro Desfile cívico-militar
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