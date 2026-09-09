logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Crianças desaparecidas em Bacabal podem entrar em alerta da Interpol

Mãe suspeita que filhos podem estar em grupo resgatado na Flórida
Lucas Pordeus León* - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2026 - 15:41
Brasília
FILE PHOTO: A man passes an Interpol logo during the handing over ceremony of the new premises for Interpol's Global Complex for Innovation, a research and development facility, in Singapore September 30, 2014. REUTERS/Edgar Su//File Photo
© REUTERS/Edgar Su//File Photo/Proibida reprodução

A mãe das crianças desaparecidas há mais de oito meses em Bacabal, no Maranhão, pediu à Polícia Federal (PF) para incluir Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, na Difusão Amarela da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Por meio de nota, a PF informou que o pedido foi apresentado nesta quarta-feira (9) pela mãe das crianças, Clarice Cardoso, e que será analisado pela instituição “que adotará os procedimentos necessários para eventual encaminhamento à Interpol”.

A Difusão Amarela é um mecanismo da Interpol - a polícia internacional que representa 196 países - destinado a auxiliar na localização de pessoas desaparecidas. 

A Polícia Federal esclareceu que cabe à própria organização internacional decidir a inclusão de nomes em seus alertas.

“Após o encaminhamento pela autoridade policial competente, cabe à própria Interpol analisar as informações e decidir sobre a publicação e o compartilhamento do alerta com os países membros da organização”, explicou a PF.

Flórida 

A mãe das crianças desaparecidas, Clarice Cardoso, informou à Agência Brasil que foi contactada pela Interpol para identificar se seus filhos estão no grupo de 163 crianças resgatadas em uma operação contra o tráfico de pessoas na Flórida, nos Estados Unidos, no final de agosto.  

Nas redes sociais, a advogada da família, Nathaly Moraes, informou que foi coletado sangue na Superintendência da PF em São Luís, também nesta quarta-feira, para verificar se as informações sanguíneas batem com as crianças encontradas na Flórida.

Até então, a identidade das crianças de Bacabal ainda não foi confirmada pelas autoridades dos EUA ou da Interpol. A Polícia Federal também não confirmou se as crianças maranhenses estariam entre os resgatados nos EUA.

Os dois foram vistos pela última vez em 4 de janeiro, no Quilombo São Sebastião dos Pretos, quando foram brincar em uma área de mata. Não há suspeitos de envolvidos no desaparecimento dos irmãos divulgados até o momento. 

Rio de Janeiro 

A família do menino Edson Davi Silva Almeida, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, na capital fluminense, em janeiro de 2024 também foi contatada pela Interpol.

A mãe do menino, Marize Araújo, afirmou em suas redes sociais que compareceu à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira para fornecer informações sobre o filho.

Edson Davi tinha 6 anos quando desapareceu. A Polícia Civil acredita que o menino tenha se afogado no mar. Mas a família contesta a versão e sustenta que o menino foi raptado.

 

*A matéria foi ampliada às 17h49 para inclusão do caso do menino Edson Davi Silva Almeida

Relacionadas
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Maranhão: buscas por crianças em Bacabal completam 30 dias sem avanços
Logo da Agência Brasil
MPRJ pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista da Interpol
Edição:
Fernando Fraga
Interpol Bacabal Crianças Desaparecidas Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Escola de Samba Estácio de Sá. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Rádio Nacional lança clipe para celebrar seus 90 anos
qua, 09/09/2026 - 20:38
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a quarta-feira (9) dos presidenciáveis
qua, 09/09/2026 - 20:32
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
Justiça Mendonça homologa delação sobre financiamento do filme sobre Bolsonaro
qua, 09/09/2026 - 20:22
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Preços dos combustíveis em posto Shell na Lapa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Novas medidas para combustíveis terão impacto de R$ 7 bilhões por mês
qua, 09/09/2026 - 20:15
Seleção brasileira - futebol de cegos - Copa América 2026 no CT Paralímpico Brasileiro
Esportes Brasil encara Costa Rica na semi da Copa América de futebol de cegos
qua, 09/09/2026 - 19:35
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Fachin decide tirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news
qua, 09/09/2026 - 18:54
Ver mais seta para baixo