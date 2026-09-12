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Desabamento de prédio em construção deixa dois mortos em São Paulo

Outras duas vítimas foram resgatadas e encaminhadas para Tatuapé
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2026 - 11:59
São Paulo
São Paulo - 12/09/2026 - Um prédio em construção desabou em cima de uma casa na madrugada deste sábado (12) na Rua Tequici, bairro da Penha, na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um prédio em construção desabou em cima de uma casa na madrugada deste sábado (12) na Rua Tequici, bairro da Penha, na capital paulista. Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou duas pessoas mortas na ocorrência.

Outras duas vítimas foram resgatadas e encaminhadas para um pronto-socorro no Tatuapé, sendo um adulto e uma criança. As equipes continuam buscando vítimas entre os escombros. 

A corporação informou que, por volta das 10h, 59 bombeiros e 21 viaturas estavam no local em atendimento à ocorrência.

Edição:
Valéria Aguiar
Morte São Paulo Desabamento Prédio
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