logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Exército brasileiro promove exercício de defesa cibernética

Ação ocorre no Rio, Manaus, Belém, Recife, São Paulo e Curitiba
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 07:23
Rio de Janeiro
.Smartphones de funcionários da União Europeia foram comprometidos com spyware
© REUTERS/Dado Ruvic/Direitos Reservados

O Exército brasileiro coordena, esta semana, exercício, com o objetivo de preparar o país para o enfrentamento de ataques cibernéticos. O simulado é promovido pelo Comando de Defesa Cibernética da força, em parceria com a Marinha e a Força Aérea Brasileira (FAB).

A ação ocorre, entre esta segunda (21) e sexta-feira (25), simultaneamente em Brasília e em outras seis cidades:

  • Rio de Janeiro;
  • Manaus;
  • Belém;
  • Recife;
  • São Paulo;
  • Curitiba.

É a oitava edição do exercício, chamado de Guardião Cibernético, que integrará as forças armadas, órgãos governamentais, órgãos reguladores e operadores de infraestruturas estratégicas como abastecimento de água, energia, telecomunicações e mercado financeiro. Serão mais de 1,3 mil participantes de 300 organizações, além de representantes de outros 14 países.

Os participantes do exercício enfrentarão cenários de ataques complexos e coordenados em sistemas digitais semelhantes aos usados pelas organizações envolvidas no simulado. A ideia é fortalecer o sistema nacional, validando planos de contingência diante desses ataques cibernéticos.

De acordo com o Exército, a cibernética é um dos três setores estratégicos definidos pela Estratégia Nacional de Defesa (END). O segmento envolve os sistemas informatizados que operam computadores, rádios e radares, além de carros de combate e defesa antiaérea.

"Ao reunir diversas instituições civis e militares, o Exercício Guardião Cibernético torna-se como um marco de preparação e integração, reafirmando a importância do compromisso coletivo com a segurança e a soberania nacional", informa o Exército, por meio de nota. 

Relacionadas
Members of a local electoral commission empty a ballot box before counting votes after the closure of a polling station, located in a cultural centre decorated with a mosaic depicting Soviet state founder Vladimir Lenin, on the final day of Russia's three-day parliamentary election in the town of Podolsk near Moscow, Russia, September 20, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov
Rússia relata ataques cibernéticos ao sistema eleitoral
Brasília (DF) 05/08/2026 -Idoso usando celular na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Analistas veem risco de ação cibernética de EUA e bigtechs em eleições
Edição:
Talita Cavalcante
Exército Militares FAB Ataque Cibernético
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Política Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo
seg, 21/09/2026 - 10:27
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (21)
seg, 21/09/2026 - 09:40
14/07/2023 - Estragos feito pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Foto: Defesa Civil/RS
Geral Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta
seg, 21/09/2026 - 09:36
Cajati (SP) – Intolerância Religiosa - Terreiro de candomblé Egbé Odé Àkuerãn, do município de Cajati. Foto: Eric Ty Odé
Política Eleitores de religiões afro se sentem invisíveis em campanha eleitoral
seg, 21/09/2026 - 09:27
Exposição em São Paulo homenageia Padre Júlio e pessoas em situação de rua. Foto: Tr3ze/Divulgação.
Direitos Humanos Exposição em SP homenageia padre Júlio e pessoas em situação de rua
seg, 21/09/2026 - 09:10
Two armed police officers walk through an almost deserted street in Rio De Janeiro. At least eleven people have died in a police operation against the heads of the Comando Vermelho (Red Command) Criminal organization. (Best possible quality)
Justiça Preso há 30 anos, Marcinho VP permanece em presídio federal fora do RJ
seg, 21/09/2026 - 08:01
Ver mais seta para baixo