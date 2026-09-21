FAB e bombeiros buscam helicóptero com cantor Rick, desaparecido em SC

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o corpo de bombeiros de Santa Catarina realizam buscas por um helicóptero de matrícula PP-MGR, desaparecido na tarde desta segunda-feira (21), próximo à cidade de São Joaquim (SC). Entre os desaparecidos está o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner.

Segundo os bombeiros a aeronave decolou de Porto Belo (SC) e seguia para a região de São Joaquim. Além do cantor, estava na aeronave o empresário Bruno Avelar. O último contato foi feito por volta das 16h.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, o Salvaero Curitiba, da FAB, atuou durante a tarde com duas aeronaves, uma Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, na região de Vacas Gordas, onde um aviso aos bombeiros relatou queda de aeronave.

"A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas", informou a FAB.

Os bombeiros informaram que concentram as buscas em dois pontos, com uma distância de 30 quilômetros, entre o local onde foi avistada a queda e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno.