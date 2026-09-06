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Incêndio atinge pavilhão de frutas no Ceagesp; não há vítimas

Cerca de 300 boxes foram atingidos; feira de domingo está mantida
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/09/2026 - 11:55
São Paulo
São Paulo (SP), 06/09/2026 - Incêndio atinge pavilhão de frutas no Ceagesp. Foto: Camera de segurança Ceagesp.
© Câmera de segurança Ceagesp

Um incêndio de grandes proporções que começou na noite de sábado (5) atingiu 320 boxes do pavilhão MFE-A, onde são comercializadas frutas na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). 

O fogo começou por volta das 23h e foi combatido durante cerca de três horas e meia por 16 viaturas do corpo de bombeiros, além de funcionários do local. O incêndio foi considerado extinto no começo da manhã.

Segundo a assessoria da Ceagesp, não houve vítimas. A companhia informou que o entreposto está aberto, incluindo o Varejão, feira que aos domingos.

Somente as áreas próximas ao pavilhão afetado permanecem isoladas para o trabalho de rescaldo dos bombeiros e da perícia, que irá determinar as causas do incêndio. A área afetada armazenava frutas, principalmente melancias. 

De acordo com a Ceagesp, a extensão dos impactos deve ser conhecida ao longo da semana, assim como as alternativas para que os comerciantes voltem a atuar.

Segundo a Defesa Civil foram constatados “danos generalizados, com estruturas metálicas retorcidas e comprometimento de todo o quarteirão composto por galpões”.

 

 

Edição:
Amanda Cieglinski
Incêndio Ceagesp bombeiros
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