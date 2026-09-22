logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Jornalista Zuenir Ventura morre aos 95 anos

Escritor morreu em casa em decorrência de uma pneumonia
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 10:49
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 22/09/2026 - Jornalista Zuenir Ventura. Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil

O jornalista Zuenir Ventura, de 95 anos, morreu na manhã desta terça-feira (22), em casa, em decorrência de uma pneumonia. A informação foi divulgada pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ventura era acadêmico da ABL desde 2015, como sucessor do escritor Ariano Suassuna. Nascido em 1931, em Além Paraíba (MG), ele era bacharel e licenciado em letras neolatinas e foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Começou no jornalismo em 1956, como arquivista. Atuou como repórter, colunista, editor, chefe de reportagem e diretor de redação, tendo trabalhado em diversos veículos como o jornal O Globo, Correio da Manhã e Jornal do Brasil, além das revistas Fatos & Fotos, Cruzeiro, Visão e Veja.

Como autor de livros, publicou obras como 1968 - o ano que não terminou, que vendeu centenas de milhares de cópias, e Cidade partida, um livro-reportagem sobre a violência no Rio de Janeiro, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti de Reportagem.

Segundo a ABL, seu corpo será velado nesta quarta-feira (23), na Academia Brasileira de Letras e enterrado no mausoléu da ABL no Cemitério São João Batista.

Edição:
Lílian Beraldo
obituário Zuenir Ventura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux vai relatar ação sobre idas da esposa de Moraes ao Senado
ter, 22/09/2026 - 14:46
US President Donald Trump addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
Internacional Na ONU, Trump ameaça novamente usar força militar na América Latina
ter, 22/09/2026 - 14:31
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Guia do Enem reúne orientações e métodos de estudo para provas
ter, 22/09/2026 - 13:37
Destroços da aeronave em SC que levava o cantor Rick. Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina/Divulgação
Geral Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
ter, 22/09/2026 - 13:03
.Gianni Infantino, presidente da Fifa, testa positivo para covid-19
Esportes Federação Alemã diz que carta de Infantino é "manobra" para reeleição
ter, 22/09/2026 - 12:48
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/BRENDAN MCDERMID
Internacional "O Brasil não cabe no quintal de ninguém”, diz Lula em discurso na ONU
ter, 22/09/2026 - 12:10
Ver mais seta para baixo