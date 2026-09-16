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Lotofácil da Independência: 72 apostas faturam R$ 4,4 milhões cada

Números sorteados foram 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22 e 23
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 - 11:01
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2025 - Lotofácil da independência. Foto: Caixa/Divulgação
© Caixa/Divulgação

O concurso especial da Lotofácil da Independência 3.780 sorteou nesta terça-feira (15) um prêmio total de R$ 323.177.688, que será dividido entre 72 apostas vencedoras. Cada aposta receberá R$ 4.488.579.

Os 15 números sorteados foram 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23.

Segundo a Caixa, 61 apostas sorteadas foram feitas em canais físicos nas seguintes unidades federativas: Alagoas (2), Amazonas (1), Bahia (4), Ceará (6), Distrito Federal (3), Goiás (2), Maranhão (1), Minas Gerais (8), Mato Grosso do Sul (2), Mato Grosso (2), Paraíba (2), Piauí (1), Paraná (3), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Norte (2), Rio Grande do Sul (3) e São Paulo (15).

As outras 11 apostas foram feitas em canais eletrônicos.

Ainda segundo a Caixa, para os 8.978 jogos que acertaram 14 números, segunda faixa de premiação, o valor do prêmio é de R$ 2.762 para cada.

Considerando todas as cinco faixas de premiação, a Lotofácil da Independência premiou, neste ano, mais de 23 milhões de apostas.

Em nota, a Caixa destacou que prêmios com valor superior a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente em agências do banco.

“O bilhete é ao portador, sendo recomendável que o apostador escreva no verso do recibo da aposta premiada seu nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais poderá retirar o prêmio”.

“Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota”, completou.

Ganhadores também devem ficar atentos aos prazos, já que prêmios de loterias prescrevem após 90 dias da data do sorteio, quando o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme Lei 13.756/18.

 

Edição:
Denise Griesinger
LotoFácil Loterias Caixa Lotofácil da Independência
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