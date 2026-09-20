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Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas
Os números sorteados foram 06-15-23-36-37-38
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2026 - 11:55
São Paulo
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Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3060 que foram sorteadas na manhã de hoje (20) no Espaço da Sorte, na capital paulista.
Os números foram: 06-15-23-36-37-38.
Segundo a Caixa, 54 apostas acertaram cinco dezenas e devem receber um prêmio de R$ 32.111,66. Outras 3.075 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 929,52.
Como não houve ganhador, o prêmio ficou acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na próxima terça-feira (22). A estimativa da Caixa é de que o próximo sorteio pague um prêmio de R$ 32 milhões.
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