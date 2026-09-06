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Mega-Sena acumula e próximo sorteio terá prêmio de R$ 70 milhões

Confira os número sorteados no concurso 3054
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/09/2026 - 12:54
São Paulo
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O concurso 3054 da Mega-Sena, realizado nesta manhã (6) na sede da Caixa em São Paulo (SP), não teve nenhum acertador para o prêmio principal. 

Os números sorteados foram 08-17-24-43-47-58. 

Com a ausência de vencedores, o prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira (8), está estimado em R$ 70 milhões.

Setenta e oito apostas fizeram a quina e levam R$ 30.145,38 de prêmio cada. Já as 5.268 apostas que venceram a quadra receberão R$ 735,73 cada.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

Edição:
Amanda Cieglinski
Mega-Sena Caixa Loterias
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