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Mega-Sena acumula para R$ 102 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados foram: 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60
Agência Brasil
Publicado em 15/09/2026 - 21:30
Brasília
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© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.058 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (15). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60

  • 49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 53.305,58 cada
  • 3.632 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.185,42 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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