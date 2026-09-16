Mega-Sena acumula para R$ 102 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.058 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (15). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60

49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 53.305,58 cada

3.632 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.185,42 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.