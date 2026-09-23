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Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
Números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 21:30
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.061 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55
- 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.199,06 cada
- 2.148 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.262,94 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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