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Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 21:30
Brasília
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.061 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.199,06 cada
  • 2.148 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.262,94 cada 

Apostas 

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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