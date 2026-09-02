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Geral

Mega-Sena acumula para R$ 41 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas são: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60
Agência Brasil
Publicado em 01/09/2026 - 21:30
Brasília
Mega-Sena paga R$ 2 milhões neste sábado
© Arquivo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.052 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60

  • 21 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 80.825,85 cada
  • 1.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.646,74 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (3), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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