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Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões; confira os números sorteados
Números sorteados são: 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 21:28
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.053 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (3). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51
- 50 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 36.500,74 cada
- 3.297 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 912,43 cada
Apostas
O próximo concurso acontece domingo (6), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (5), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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