logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 21:28
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.053 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (3). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51

  • 50 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 36.500,74 cada
  • 3.297 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 912,43 cada

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (6), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (5), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Destaques EBC
Radioagência
Moraes encaminha a Fachin pedido de investigação contra Mendonça
Rádios
TV Brasil
Nem Tudo É Verdade
Mais notícias
Sessão plenária do STF. Ministro Alexandre de Moraes. Foto: Victor Piemonte/STF
Justiça Moraes encaminha a Fachin pedido de investigação contra Mendonça
qui, 03/09/2026 - 21:34
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a quinta-feira (3) dos candidatos a presidente
qui, 03/09/2026 - 21:30
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões; confira os números sorteados
qui, 03/09/2026 - 21:28
Brasília (DF) - Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve seus direitos políticos cassados e ficará 12 anos inelegível. Foto: Pedro França/Agência Senado
Justiça TRE indefere candidatura de José Roberto Arruda ao governo do DF
qui, 03/09/2026 - 21:05
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Inpe inicia operação de modelo próprio de previsão do tempo
qui, 03/09/2026 - 20:25
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF decide limitar gratuidade em ações na Justiça do Trabalho
qui, 03/09/2026 - 19:56
Ver mais seta para baixo