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Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48 
Agência Brasil
Publicado em 27/09/2026 - 11:54
Rio de Janeiro
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil


O prêmio da Mega-Sena acumulou neste domingo (27) para R$ 52 milhões, após o sorteio do Concurso 3063, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. 

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.  

O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.

As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Mega-Sena Caixa Econômica Federal Loteria Federal
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